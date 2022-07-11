Зеленский заявил о «неприятных сюрпризах» для России после встречи с премьером Нидерландов

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал он на пресс-конференции после переговоров.