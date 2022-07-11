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Зеленский заявил о «неприятных сюрпризах» для России после встречи с премьером Нидерландов

Зеленский заявил о «неприятных сюрпризах» для России после встречи с премьером Нидерландов
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил о том, что между странами были достигнуты договоренности в вопросе поставок оружия.

Зеленский также отказался озвучить подробности итогов встречи.

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — сказал он на пресс-конференции после переговоров.

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