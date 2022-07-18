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Зеленский заявил о намерении уволить 28 должностных лиц в СБУ

Зеленский заявил о намерении уволить 28 должностных лиц в СБУ
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о проведении кадровой ревизии в СБУ. На данный момент решается вопрос об увольнении 28 сотрудников.

На днях Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Причиной увольнения стали «многочисленные факты госизмен».

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — добавил Зеленский в Telegram.

Временно исполняющим обязанности руководителя СБУ назначен Василий Малюк. По данным изданий, он является ставленником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, пишет Argumenti.ru.

Зеленский СБУ увольнение
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