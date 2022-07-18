Зеленский заявил о намерении уволить 28 должностных лиц в СБУ

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — добавил Зеленский в Telegram.

На днях Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Причиной увольнения стали «многочисленные факты госизмен».

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о проведении кадровой ревизии в СБУ. На данный момент решается вопрос об увольнении 28 сотрудников.