Зеленский всерьез задумался о легализации однополых браков на Украине

Зеленский добавил, что правительство уже разработало варианты решений относительно легализации на Украине ЛГБТ-союзов. По мнению президента, «семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности».

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», – заявил Зеленский.

Сообщается, что петиция набрала 25 тысяч подписей, которые необходимы для ее рассмотрения украинским лидером. Президент Зеленский выразил благодарность «за активную гражданскую позицию» всем подписавшим.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о легализации ЛГБТ-союзов. Это следует из ответа Зеленского на петицию о легализации однополых браков, опубликованную на сайте главы Украины.