Зеленский в разговоре с Джонсоном заявил, что все украинцы грустят из-за его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что украинцы расстроены тем фактом, что британский политик уходит в отставку.
По словам Зеленского, украинский народ «грустит» из-за того, что Джонсон решил сложить с себя полномочия.
Борис Джонсон 7 июля объявил о намерении уйти в отставку и пообещал, что Великобритания продолжит помогать Украине. Британия под его руководством не раз выступала против России, настаивая на введении новых антироссийских санкций.