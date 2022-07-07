Новости0

Зеленский в разговоре с Джонсоном заявил, что все украинцы грустят из-за его отставки

Зеленский в разговоре с Джонсоном заявил, что все украинцы грустят из-за его отставки
The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что украинцы расстроены тем фактом, что британский политик уходит в отставку.

По словам Зеленского, украинский народ «грустит» из-за того, что Джонсон решил сложить с себя полномочия.

Борис Джонсон 7 июля объявил о намерении уйти в отставку и пообещал, что Великобритания продолжит помогать Украине. Британия под его руководством не раз выступала против России, настаивая на введении новых антироссийских санкций.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.