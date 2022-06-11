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Зеленский узаконил отправку участников теробороны Украины в зону боевых действий

Зеленский узаконил отправку участников теробороны Украины в зону боевых действий
Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий возможности применения сил территориальной обороны.

До сих пор завербованные в такие формирования гражданские могли выполнять задачи только в пределах закрепленного за ними региона или общины.

После вступления в силу нового законодательства, которое еще 6 мая утвердили в Верховной раде Украины, киевское командование сможет отправлять силы территориальной обороны в зону боевых действий. Соответствующее решение сможет принимать главнокомандующий ВСУ. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

ВСУ Зеленский спецоперация Украина
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