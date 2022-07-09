Зеленский: увольнения послов Украины в девяти странах является обычной ротацией

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении ряда дипломатов. От должностей были освобождены послы Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах) и Германии.