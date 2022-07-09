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Зеленский: увольнения послов Украины в девяти странах является обычной ротацией

Зеленский: увольнения послов Украины в девяти странах является обычной ротацией
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должностей ряд сотрудников дипмиссий в зарубежных странах. Свои действия глава государства объяснил ротацией.

По его словам, это обычная часть дипломатической практики. Зеленский пообещал, что в ближайшее время на эти должности будут назначены новые сотрудники.

«Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», — отметил президент.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении ряда дипломатов. От должностей были освобождены послы Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах) и Германии.

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