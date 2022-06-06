Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через территорию Белоруссии

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – сказал Зеленский.