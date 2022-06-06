Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через территорию Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов экспортировать зерно через территорию Белоруссии.
В ходе своего заявления глава государства напомнил, что ему поступало предложение перевозить зерно через соседнюю Белоруссию по железной дороге, однако сейчас Киев не готов пойти на такой шаг.
«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – сказал Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил пять способов, как можно вывезти зерно с Украины.