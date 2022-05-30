Зеленский станет крайним: признание победы РФ станет первым элементом отрезвления Запада

Генерал подчеркнул, что при текущем балансе сил преимущество на стороне России, и западным политикам не следует поддаваться иллюзиям на этот счет. После того как Запад отрезвеет и признает, что колоссальные ресурсы, потраченные на Украину, просто-напросто пропали, начнется поиск «козла отпущения». Таким «крайним» может стать нынешний президент Украины Владимир Зеленский, слишком недоговороспособный, радикальный и упрямый политик. Тезис о вине украинского лидера уже используется в риторике политических деятелей мирового уровня.