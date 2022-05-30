Военные эксперты аналитики и видные государственные деятели по всему миру начинают медленно, но верно понимать, что у Киева нет ни ресурсов, ни возможностей для победы над силами РФ, и поставки передового западного вооружения это не исправят.
Авторы портала Life привели мнения и высказывания многих видных политических и военных деятелей о ситуации на Украине. Так, бригадный генерал ФРГ Эрих Вад заявил, что Россия доминирует на освобожденных территориях Донбасса и прилегающих к ним участках, и Киев не способен на контрнаступление.
«Для контрнаступлений у Украины нет материальных средств. Да даже если бы они были, то это контрнаступление не привело бы к успеху», — рассказал Вад.
Украине не помнут и поставки западного вооружения. Бывший высокопоставленный сотрудник НАТО генерал-лейтенант Костас Лукополос, утверждает, что передача Украине оружия не поможет просто потому, что им еще нужно научиться пользоваться — а это занимает значительное время.
«Необходимо обучение для водителя, наводчика оружия, заряжающего и командира танка или другой бронетехники. Они должны пройти тактическое обучение, включая стрельбы и другие задачи, и все это нельзя сделать за несколько дней. Курс обучения должен длиться как минимум шесть месяцев, и его нельзя сокращать», — рассказал Лукополос.
Генерал подчеркнул, что при текущем балансе сил преимущество на стороне России, и западным политикам не следует поддаваться иллюзиям на этот счет. После того как Запад отрезвеет и признает, что колоссальные ресурсы, потраченные на Украину, просто-напросто пропали, начнется поиск «козла отпущения». Таким «крайним» может стать нынешний президент Украины Владимир Зеленский, слишком недоговороспособный, радикальный и упрямый политик. Тезис о вине украинского лидера уже используется в риторике политических деятелей мирового уровня.
Так, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что эскалации конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Запад сумел принудить Зеленского отказаться от идеи вступить в НАТО и предоставить республикам Донбасса право на самоопределение.
«Если бы Зеленского удалось заставить пообещать, что его страна не войдет в НАТО, а также дать широкую автономию двум анклавам на востоке. Я понимаю, что добиться этого было бы сложно, возможно, американскому лидеру удалось бы», — рассказал японский политик.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.