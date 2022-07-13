Зеленский сравнил поставки оружия Украине с предоставлением вакцин другим странам

«Если Украина обращается к партнерам за оружием, это касается не только защиты украинского народа. Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — рассказал украинский лидер.