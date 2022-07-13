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Зеленский сравнил поставки оружия Украине с предоставлением вакцин другим странам

Зеленский сравнил поставки оружия Украине с предоставлением вакцин другим странам
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном призыве о поставках оружия своей стране, сравнил передачу вооружения с необходимостью делиться вакцинами с другими странами.

«Если Украина обращается к партнерам за оружием, это касается не только защиты украинского народа. Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — рассказал украинский лидер.

В ходе своего видеообращения к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле, Зеленский выразил благодарность руководству Южной Кореи за понимание важности «совместных действий».

владимир зеленский Вооружение ВСУ Украина
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