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Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в российский плен 2,5 тысячи военных с «Азовстали»

Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в российский плен 2,5 тысячи военных с «Азовстали»
globallookpress.com / Victor / XinHua

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал сдачей в плен выход солдат ВСУ с мариупольского завода «Азовсталь».

Глава государства заявил, что порядка 2,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранее окопавшихся в промзоне Мариуполя, сейчас находятся в плену у российской армии.

«Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», — сказал Зеленский.

Он также заверил, что на базе Министерства обороны Украины создан некий «специальный объединенный орган», который занимается вопросом возвращения пленных.

ВСУ ДНР Донбасс Зеленский Мариуполь Россия спецоперация Украина
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