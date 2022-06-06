Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в российский плен 2,5 тысячи военных с «Азовстали»

Он также заверил, что на базе Министерства обороны Украины создан некий «специальный объединенный орган», который занимается вопросом возвращения пленных.

«Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что порядка 2,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранее окопавшихся в промзоне Мариуполя, сейчас находятся в плену у российской армии.