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Зеленский рассказал о прошлогоднем совете США «рыть окопы» на Украине

Зеленский рассказал о прошлогоднем совете США «рыть окопы» на Украине
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

США предлагали Украине «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала специальной операции, но Киев не послушал их. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur на телеканале NOS.

Украинский лидер отметил, что подобны меры не были необходимы, потому что вызвали бы в стране лишь панику.

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Сейчас нам не хватает как минимум 5 миллиардов долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это за год до, у нас больше не было бы экономики», — заявил Зеленский

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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