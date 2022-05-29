Зеленский рассказал о прошлогоднем совете США «рыть окопы» на Украине

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Сейчас нам не хватает как минимум 5 миллиардов долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это за год до, у нас больше не было бы экономики», — заявил Зеленский