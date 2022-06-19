Зеленский рассказал о планах сделать Черное море «украинским»

Украинский лидер посетил Николаевскую и Одесскую области, подконтрольные Киеву, где вручил награды военным и руководителям регионов. Утром, 19 июня, подводя итоги поездки, президент выложил видеоролик из поезда. На записи он пообещал «никому не отдавать юг», а также анонсировал планы Киева на Черное море.