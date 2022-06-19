Зеленский рассказал о планах сделать Черное море «украинским»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается сделать Черное море «украинским», передает «Украина.ру».
Украинский лидер посетил Николаевскую и Одесскую области, подконтрольные Киеву, где вручил награды военным и руководителям регионов. Утром, 19 июня, подводя итоги поездки, президент выложил видеоролик из поезда. На записи он пообещал «никому не отдавать юг», а также анонсировал планы Киева на Черное море.
«Юг мы никому не отдадим, все свое — вернем, и море будет украинским и безопасным», — сказал Зеленский.
Ранее политическое руководство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России. Соответствующая мера вступит в силу 1 июля 2022 года.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.