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Зеленский проигнорировал предупреждения британской разведки о риске окружения ВСУ в Северодонецке

Зеленский проигнорировал предупреждения британской разведки о риске окружения ВСУ в Северодонецке
Volodymyr Zelensky.Globallookpress

Подразделения ВСУ в Донбассе оказались в критической ситуации на фоне успешного продвижения российских военных совместно с силами ЛДНР в районе Северодонецка и Лисичанска.

По данным издания «Военное обозрение», в настоящий момент союзные войска РФ и ЛНР полностью контролируют основные пути снабжения и отступления украинской армии у городов.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский мог избежать такой ситуации. Ранее британская разведка MI6 предупреждала Киев о высоком риске взятия в кольцо группировки ВСУ в Северодонецке. Генштаб и глава страны предпочли проигнорировать предупреждения Запада и не предпринимать никак мер по спасению украинских военных.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что подразделения ВС РФ совместно с силами республики прочно закрепились на окраинах Северодонецка.

великобритания ВСУ Донбасс Зеленский Украина
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