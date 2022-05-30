Зеленский проигнорировал предупреждения британской разведки о риске окружения ВСУ в Северодонецке

При этом, президент Украины Владимир Зеленский мог избежать такой ситуации. Ранее британская разведка MI6 предупреждала Киев о высоком риске взятия в кольцо группировки ВСУ в Северодонецке. Генштаб и глава страны предпочли проигнорировать предупреждения Запада и не предпринимать никак мер по спасению украинских военных.