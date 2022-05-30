Подразделения ВСУ в Донбассе оказались в критической ситуации на фоне успешного продвижения российских военных совместно с силами ЛДНР в районе Северодонецка и Лисичанска.
По данным издания «Военное обозрение», в настоящий момент союзные войска РФ и ЛНР полностью контролируют основные пути снабжения и отступления украинской армии у городов.
При этом, президент Украины Владимир Зеленский мог избежать такой ситуации. Ранее британская разведка MI6 предупреждала Киев о высоком риске взятия в кольцо группировки ВСУ в Северодонецке. Генштаб и глава страны предпочли проигнорировать предупреждения Запада и не предпринимать никак мер по спасению украинских военных.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что подразделения ВС РФ совместно с силами республики прочно закрепились на окраинах Северодонецка.