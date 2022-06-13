Зеленский призвал американских евреев помочь с оружием для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям и призвал их помочь усилить антироссийские санкции, а также способствовать ускорению поставок оружия. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса президента Украины.
«Нам нужно мощное наступательное оружие. Знаю, что вы уже существенно помогли. Но вы можете использовать еще больше своего влияния», — обратился Зеленский к участникам American Jewish Committee Global Forum.
Ранее Зеленский уже обращался к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Украине.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.