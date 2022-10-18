Зеленский признал разрушение 30% электростанций на Украине

Уточняется, что руководители многих украинских регионов сообщают о новых перебоях подачи электроэнергии и воды. Кроме того, в стране постоянно объявляют воздушную тревогу.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — признал Зеленский.

В результате ударов Вооруженных сил России по энергетической и критической инфраструктуре Украины было разрушено около трети электростанций страны, написал президент Владимир Зеленский в личном микроблоге.