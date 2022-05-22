Зеленский признал чрезвычайно тяжелое положение ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины находятся в чрезвычайно тяжелом положении на территории Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
В ходе видеообращения по случаю третьей годовщины своей инаугурации глава государства признал, что ситуация в ЛДНР складывается для украинских войск крайне неудачно. Это связано с успехами Вооруженных сил России, которые ведут наступление на Северодонецк и Славянск, отметил Зеленский.
Россия приступила к специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Также Москва будет добиваться освобождения Донбасса и внеблокового статуса Киева, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.