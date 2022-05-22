Зеленский признал чрезвычайно тяжелое положение ВСУ в Донбассе

В ходе видеообращения по случаю третьей годовщины своей инаугурации глава государства признал, что ситуация в ЛДНР складывается для украинских войск крайне неудачно. Это связано с успехами Вооруженных сил России, которые ведут наступление на Северодонецк и Славянск, отметил Зеленский.