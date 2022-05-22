Зеленский присвоил городу Жешув в Польше статус «спасителя»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому Жешуву статус «города-героя». Политик рассказал об этом в ходе выступления в Верховной раде.
Украинский лидер перед своим выступлением поставил подпись в указе, который подчеркивает «особую роль» польского Жешува. Зеленский ввел специальное звание «город-спаситель» для населенных пунктов, которые являются партнерами Украины. Этот статус распространяется на города, которые в данный момент делают «невозможное» для поддержки Киева, для помощи украинцам и армии страны.
Президент США Джо Байден ранее подписал проект закона о выделении 40 млрд долларов Украине. Об этом недавно сообщил телеканал «360».