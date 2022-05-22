Зеленский присвоил городу Жешув в Польше статус «спасителя»

Украинский лидер перед своим выступлением поставил подпись в указе, который подчеркивает «особую роль» польского Жешува. Зеленский ввел специальное звание «город-спаситель» для населенных пунктов, которые являются партнерами Украины. Этот статус распространяется на города, которые в данный момент делают «невозможное» для поддержки Киева, для помощи украинцам и армии страны.