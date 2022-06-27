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Зеленский предупредил об «ударе» в случае «пощечины» со стороны Приднестровья

Зеленский предупредил об «ударе» в случае «пощечины» со стороны Приднестровья
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Реакция Киева на «удар» со стороны Приднестровья будет жесткой. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства рассказал, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Молдавии Майей Санду в Киеве.

«В случае удара с Приднестровья по Украине, люди в Приднестровье должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что объединение Молдавии и Румынии оттолкнет Приднестровье. К такому выводу пришел член Совета Федерации Алексей Пушков.

владимир зеленский Молдавия приднестровье
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