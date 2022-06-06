Зеленский пожаловался на склонение Украины к принятию невыгодных решений

Volodymyr Zelensky/GloballookpressМировая «усталость» от украинского кризиса привела к тому, что Киев вынуждают договариваться с Россией на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами. По словам главы государства, западные советчики при этом руководствуются своими финансовыми и политическими интересами. «Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы», — цитирует Зеленского издание «Страна».Ранее глава СНБО Украины Данилов заявил, что не считает трагедией повсеместное отступление ВСУ из Донбасса. По его мнению, лишь потеря целого государства будет существенной проблемой.

Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Мировая «усталость» от украинского кризиса привела к тому, что Киев вынуждают договариваться с Россией на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

По словам главы государства, западные советчики при этом руководствуются своими финансовыми и политическими интересами.

«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы», — цитирует Зеленского издание «Страна».

Ранее глава СНБО Украины Данилов заявил, что не считает трагедией повсеместное отступление ВСУ из Донбасса. По его мнению, лишь потеря целого государства будет существенной проблемой.