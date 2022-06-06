Зеленский пожаловался на склонение Украины к принятию невыгодных решений
Volodymyr Zelensky/GloballookpressМировая «усталость» от украинского кризиса привела к тому, что Киев вынуждают договариваться с Россией на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами. По словам главы государства, западные советчики при этом руководствуются своими финансовыми и политическими интересами. «Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы», — цитирует Зеленского издание «Страна».Ранее глава СНБО Украины Данилов заявил, что не считает трагедией повсеместное отступление ВСУ из Донбасса. По его мнению, лишь потеря целого государства будет существенной проблемой.
Мировая «усталость» от украинского кризиса привела к тому, что Киев вынуждают договариваться с Россией на невыгодных для себя условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
По словам главы государства, западные советчики при этом руководствуются своими финансовыми и политическими интересами.
«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы», — цитирует Зеленского издание «Страна».
Ранее глава СНБО Украины Данилов заявил, что не считает трагедией повсеместное отступление ВСУ из Донбасса. По его мнению, лишь потеря целого государства будет существенной проблемой.