Зеленский потребовал от украинских послов раздобыть как можно больше оружия

«Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент — это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», — пояснил дипломат.