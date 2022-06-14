Зеленский потребовал от украинских послов раздобыть как можно больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от посольств по всему миру сосредоточиться на «выбивании» оружия для ВСУ, заявил украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко, передает РИА Новости.
«Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент — это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», — пояснил дипломат.
Также Мирошниченко похвастался своими успехами в задании, поставленном президентом. По его словам, Канберра уже выделила Киеву военную помощь на сумму 225 млн долларов. В частности, речь идет о 54 бронетранспортерах, шести американских гаубицах М777 и прочем.
Стоит отметить, что Минобороны России подчеркивало: при отступлении украинские националисты все чаще бросают образцы западной военной техники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.