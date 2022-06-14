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Зеленский потребовал от украинских послов раздобыть как можно больше оружия

Зеленский потребовал от украинских послов раздобыть как можно больше оружия
Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от посольств по всему миру сосредоточиться на «выбивании» оружия для ВСУ, заявил украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко, передает РИА Новости.

«Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент — это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», — пояснил дипломат.

Также Мирошниченко похвастался своими успехами в задании, поставленном президентом. По его словам, Канберра уже выделила Киеву военную помощь на сумму 225 млн долларов. В частности, речь идет о 54 бронетранспортерах, шести американских гаубицах М777 и прочем.

Стоит отметить, что Минобороны России подчеркивало: при отступлении украинские националисты все чаще бросают образцы западной военной техники.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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