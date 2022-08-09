Зеленский попытался добиться от Запада новых рестрикций в отношении всех россиян

По словам главы государства, закрытие границ может стать наиболее эффективной рестрикцией. По его мнению, россиян стоит запереть в их собственном мире до тех пор, пока они не пересмотрят свои взгляды. При этом под санкции должны попасть даже те, кто уже сейчас на постоянной основе живет за рубежом.