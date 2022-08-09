Зеленский попытался добиться от Запада новых рестрикций в отношении всех россиян

В ходе интервью для газеты The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский озвучил Западу новые санкции против россиян. Он потребовал от европейских государств не пускать граждан России на свою территорию.
По словам главы государства, закрытие границ может стать наиболее эффективной рестрикцией. По его мнению, россиян стоит запереть в их собственном мире до тех пор, пока они не пересмотрят свои взгляды. При этом под санкции должны попасть даже те, кто уже сейчас на постоянной основе живет за рубежом.
«Какими бы россияне ни были, отправьте их в Россию», — потребовал Зеленский.
Ранее украинский лидер внес на рассмотрение в Верховную раду очередной пакет антироссийских санкций. Он пригрозил, что ограничения коснутся многих физических и юридических лиц.