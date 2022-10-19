Зеленский подтвердил поражение еще нескольких объектов критической инфраструктуры Украины

В частности, речь идет об энергетической инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, в среду было зафиксировано уничтожение еще трех таких объектов. Президент также обратился к жителям Украины, призвав их сократить потребление электроэнергии в четверг с 7:00 по местному времени, передает RT.