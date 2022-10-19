Зеленский подтвердил поражение еще нескольких объектов критической инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение новых объектов критической инфраструктуры страны. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.
В частности, речь идет об энергетической инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, в среду было зафиксировано уничтожение еще трех таких объектов. Президент также обратился к жителям Украины, призвав их сократить потребление электроэнергии в четверг с 7:00 по местному времени, передает RT.
«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены», — заявил Зеленский.
Ранее глава национального центра исследования энергетики Украины Александр Харченко отчитался о повреждении по меньшей мере 40% энергетической инфраструктуры страны. По его словам, в особой степени пострадали генерирующие электростанции.