Зеленский подписал указ об отстранении Мельника от поста посла Украины в Германии

Стоит отметить, что немцы не поверили раскаяниям дипломата после восхвалений организатора националистического движения Степана Бандеры на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители ФРГ призвали Мельника как можно скорее покинуть Германию.