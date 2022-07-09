Зеленский подписал указ об отстранении Мельника от поста посла Украины в Германии

Работе Андрея Мельника на посту посла Киева в Берлине пришел конец 9 июля. Соответствующий указ об отстранении подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Стоит отметить, что немцы не поверили раскаяниям дипломата после восхвалений организатора националистического движения Степана Бандеры на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители ФРГ призвали Мельника как можно скорее покинуть Германию.
Ранее сообщалось, что украинский посол в Германии перешел все грани разумного по отношению к Правительству ФРГ. Об этом рассказали читатели немецких СМИ.