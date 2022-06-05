Зеленский подписал указ о создании «администрации» в контролируемом Россией Геническе

«Военная администрация Геническа» будет создана на территории Украины. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Геническ – это город на юге Херсонской области. Населенный пункт находится на Азовском побережье и контролируется Вооруженными силами России.
На этом фоне внучка бывшего главы ЮАР Нельсона Манделы Ндилека написала украинскому лидеру письмо. Она призвала лидера прекратить расовую сегрегацию и ущемление прав по национальному признаку на территории Украины.
«Многочисленные свидетельства говорят о том, что к лицам другой расы на территории Украины относятся, к большому сожалению, не так, как к европейцам. Это возмутительное обращение с национальными меньшинствами на расовой почве», – сказано в письме.
Внучка Манделы добавила, что темнокожих студентов лишили прав. Кроме того, им запретили выезд с территории страны.