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Зеленский подписал указ о смене командующего силами спецопераций ВСУ

Зеленский подписал указ о смене командующего силами спецопераций ВСУ
Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Григория Галагана с поста командующего силами спецопераций ВСУ.

Согласно данным пресс-службы главы государства, он также распорядился назначить на должность Виктора Хоренко.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Решение было принято на фоне того, как Федеральная служба безопасности России раскрыла попытку украинских спецслужб завербовать летчиков ВКС РФ с целью дальнейшего угона военных самолетов.

ВСУ Зеленский Украина
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