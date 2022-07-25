Зеленский подписал указ о смене командующего силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Григория Галагана с поста командующего силами спецопераций ВСУ.
Согласно данным пресс-службы главы государства, он также распорядился назначить на должность Виктора Хоренко.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.
Решение было принято на фоне того, как Федеральная служба безопасности России раскрыла попытку украинских спецслужб завербовать летчиков ВКС РФ с целью дальнейшего угона военных самолетов.