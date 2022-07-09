Зеленский отстранил от должности украинских послов в Индии, Венгрии, Чехии и Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности послов в Индии, Венгрии, Чехии и Норвегии. Информация соответствующего содержания появилась в субботу на официальном сайте Зеленского.
Сообщается, что украинский посол в Индии также был освобожден от остальных своих постов — одновременно он трудился послом Украины на Мальдивах, в Бангладеше, Непале и на Шри-Ланке.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении известного своими скандальными выходками и резкими заявлениями посла Киева в Берлине Андрея Мельника. По данным некоторых СМИ, дипломата могут повысить до заместителя министра иностранных дел Украины.