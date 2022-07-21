Зеленский отреагировал на новость о своем «тяжелом состоянии в реанимации»

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении опроверг информацию о том, что он находится в реанимации.
«Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал», — рассказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале партии «Слуга народа».
Ранее на украинском радио сообщали, что Владимир Зеленский получил серьезное ранение и находится в реанимации. Информацию об этом рассказали неизвестные, а нормальное вещание радиоканалов в этот момент прервалось.