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Зеленский отказался комментировать планы по «контрнаступлению» на юге Украины

Зеленский отказался комментировать планы по «контрнаступлению» на юге Украины
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать планы командования ВСУ по поводу контрнаступления на юге страны, о котором рассказывал британской газете The Times Алексей Резников.

В понедельник, 11 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что Зеленский отдал командованию приказ разработать план по «возвращению» южных прибрежных районов под контроль Киева. По словам министра, с этой целью в армию мобилизуют миллион украинцев. Однако уже вечером Зеленский заявил, что интервью Резникова не читал, отказался комментировать военные планы генштаба, как и подтверждать существование каких-либо приказов командованию. 

Зеленский резников Украина
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RusNewsToday24
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