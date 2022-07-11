Зеленский отказался комментировать планы по «контрнаступлению» на юге Украины

В понедельник, 11 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что Зеленский отдал командованию приказ разработать план по «возвращению» южных прибрежных районов под контроль Киева. По словам министра, с этой целью в армию мобилизуют миллион украинцев. Однако уже вечером Зеленский заявил, что интервью Резникова не читал, отказался комментировать военные планы генштаба, как и подтверждать существование каких-либо приказов командованию.