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Зеленский объяснил увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины фактами госизмены

Зеленский объяснил увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины фактами госизмены
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова лишились своих должностей из-за многочисленных фактов госизмены со стороны их подчиненных. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, в отношении работников правоохранительных органов в общей сложности открыто 651 уголовное производство «по государственной измене и коллаборационистской деятельности».

«В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Об увольнении Баканова и Венедиктовой стало известно 17 июля. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале президента Украины, передает RT.

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RusNewsToday24
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