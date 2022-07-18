Зеленский объяснил увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины фактами госизмены

Глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова лишились своих должностей из-за многочисленных фактов госизмены со стороны их подчиненных. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Как отметил украинский лидер, в отношении работников правоохранительных органов в общей сложности открыто 651 уголовное производство «по государственной измене и коллаборационистской деятельности».
«В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Об увольнении Баканова и Венедиктовой стало известно 17 июля. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале президента Украины, передает RT.