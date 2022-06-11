Зеленский не поддержал инициативу о разрешении мужчинам покидать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой политика призывали отменить запрет на выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет. Этот ответ распространен на сайте главы государства.
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили уезжать с Украины с 24 февраля. Причиной этого является ввод военного положения в стране во время российской специальной военной операции.
С начала июня на сайт украинского лидера внесли примерно 30 предложений о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин из страны. Петиции поданы разными категориями граждан с различной аргументацией. Некоторые жалуются на низкую зарплату, другие переживают за студентов. Также есть призывы предоставить возможность выезда в другую страну для бизнесменов и водителей.