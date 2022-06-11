Зеленский не поддержал инициативу о разрешении мужчинам покидать Украину

С начала июня на сайт украинского лидера внесли примерно 30 предложений о полном или частичном снятии запрета на выезд мужчин из страны. Петиции поданы разными категориями граждан с различной аргументацией. Некоторые жалуются на низкую зарплату, другие переживают за студентов. Также есть призывы предоставить возможность выезда в другую страну для бизнесменов и водителей.