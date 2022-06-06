Зеленский направил «на убой» элитный спецназ ГУР в район Северодонецка

Президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию ВСУ всеми силами и ресурсами удержать Северодонецк.
Главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный считает, что украинская армия может избежать очередного попадания в «котел» путем отступления и сдачи города российским войскам и силам ЛДНР. Однако глава государства выступает категорически против.
Так, Зеленский готов пожертвовать и отправить «на убой» элитный спецназ ГУР. Согласно плану украинского президента, спецгруппа будет исполнять роль простой пехоты на передовой в районе Северодонецка.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времени россияне смогут беспрепятственно попадать в Крым через Украину, пишет Infox.