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Зеленский направил «на убой» элитный спецназ ГУР в район Северодонецка

Зеленский направил «на убой» элитный спецназ ГУР в район Северодонецка
Volodymyr Zelensky.Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию ВСУ всеми силами и ресурсами удержать Северодонецк.

Главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный считает, что украинская армия может избежать очередного попадания в «котел» путем отступления и сдачи города российским войскам и силам ЛДНР. Однако глава государства выступает категорически против.

Так, Зеленский готов пожертвовать и отправить «на убой» элитный спецназ ГУР. Согласно плану украинского президента, спецгруппа будет исполнять роль простой пехоты на передовой в районе Северодонецка.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времени россияне смогут беспрепятственно попадать в Крым через Украину, пишет Infox.  

ВСУ Донбасс Зеленский
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