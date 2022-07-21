Зеленский лишился прав на товарный знак студии «Квартал 95» в России

По словам адвоката Бориса Башилова, бывший комик лишился права на свои товарные знаки в России, поскольку истек срок их охраны. Он отметил, что в настоящий момент любой желающий может приобрести права на знаки студии «Квартал 95», шоу «Рассмеши комика» и сериал «Сваты».