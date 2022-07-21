Зеленский лишился прав на товарный знак студии «Квартал 95» в России

Президент Украины Владимир Зеленский больше не владеет правами на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». В России теперь их может приобрести любой желающий.
По словам адвоката Бориса Башилова, бывший комик лишился права на свои товарные знаки в России, поскольку истек срок их охраны. Он отметил, что в настоящий момент любой желающий может приобрести права на знаки студии «Квартал 95», шоу «Рассмеши комика» и сериал «Сваты».
«Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — подчеркнул Башилов в беседе с РИА Новости.
При этом, по данным Роспатента, Зеленский предполагал, что в России этими наименованиями могут назвать различные продукты питания, пишет «Царьград».
Напомним, студия «Квартал 95» в 2005 году сформировалась из бывших участников КВН, которые раньше выступали под этим названием вместе с Зеленским.