Зеленский хочет провести с Си Цзиньпином прямую беседу по украинскому кризису

Зеленский также напомнил, что год назад у него уже был диалог с Си Цзиньпином. По его словам, тогда глава КНР тепло отзывался о двусторонних связях между странами. При этом правительство Киева уже делало официальный запрос на проведение переговоров с Пекином 24 февраля.