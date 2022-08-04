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Зеленский хочет провести с Си Цзиньпином прямую беседу по украинскому кризису

Зеленский хочет провести с Си Цзиньпином прямую беседу по украинскому кризису
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином касательно кризиса на территории страны. Об этом глава государства сообщил в интервью гонконгской газете South China Morning Post.

Зеленский также напомнил, что год назад у него уже был диалог с Си Цзиньпином. По его словам, тогда глава КНР тепло отзывался о двусторонних связях между странами. При этом правительство Киева уже делало официальный запрос на проведение переговоров с Пекином 24 февраля.

«Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — добавил Зеленский.

По словам украинского лидера, Китай является «очень мощным государством и мощной экономикой». В связи с этим, уверен Зеленский, Пекин может повлиять на Москву «политически и экономически».

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