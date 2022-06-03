Зеленский допустил скорый переломный момент в украинском кризисе

Украинский кризис может подойти к переломному моменту. Такой вывод сделал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и гражданам Люксембурга.
Зеленский сообщил, что российская армия взяла под свой контроль 20% украинских территорий. Вооруженные силы РФ зашли уже в 3620 населенных пунктов.
В ходе выступления он также выразил благодарность правительству Люксембурга за оказание военной помощи Киеву, подчеркнув, что страна не обладает крупными складами с вооружением.
«Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой», — сказал он.
Россия продолжает спецоперацию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Президент РФ Владимир Путин уверен, что она будет полностью завершена.