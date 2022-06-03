Новости01

Зеленский допустил скорый переломный момент в украинском кризисе

Зеленский допустил скорый переломный момент в украинском кризисе
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Украинский кризис может подойти к переломному моменту. Такой вывод сделал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и гражданам Люксембурга.

Зеленский сообщил, что российская армия взяла под свой контроль 20% украинских территорий. Вооруженные силы РФ зашли уже в 3620 населенных пунктов. 

В ходе выступления он также выразил благодарность правительству Люксембурга за оказание военной помощи Киеву, подчеркнув, что страна не обладает крупными складами с вооружением.

«Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой», — сказал он.

Россия продолжает спецоперацию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Президент РФ Владимир Путин уверен, что она будет полностью завершена.

Зеленский Киев люксембург Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.