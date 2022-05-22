Новости0

Зеленский анонсировал закон «об особом статусе» граждан Польши на Украине

Зеленский анонсировал закон «об особом статусе» граждан Польши на Украине
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести на рассмотрение Верховной Рады закон, наделяющий граждан Польши на территории страны особым статусом, заявила нардеп от правящей партии «Слуга народа» Ольга Совгиря.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между его страной и Украиной «не будет границ». Многие эксперты сочли, что так Варшава направила недвусмысленный сигнал Киеву и западным союзникам, подтвердив территориальные притязания на часть украинской земли.

Напомним, 22 мая Анджей Дуда должен выступить перед Верховной Радой с неким посланием. Он станет первым главой государства, кто сделает это после начала спецоперации. Стоит отметить, что польский лидер уже приезжал в Киев 13 апреля вместе с главами прибалтийских стран. Ранее, в марте Украину посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.