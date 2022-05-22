Зеленский анонсировал закон «об особом статусе» граждан Польши на Украине

Напомним, 22 мая Анджей Дуда должен выступить перед Верховной Радой с неким посланием. Он станет первым главой государства, кто сделает это после начала спецоперации. Стоит отметить, что польский лидер уже приезжал в Киев 13 апреля вместе с главами прибалтийских стран. Ранее, в марте Украину посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.