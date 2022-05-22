Зеленский анонсировал закон «об особом статусе» граждан Польши на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести на рассмотрение Верховной Рады закон, наделяющий граждан Польши на территории страны особым статусом, заявила нардеп от правящей партии «Слуга народа» Ольга Совгиря.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между его страной и Украиной «не будет границ». Многие эксперты сочли, что так Варшава направила недвусмысленный сигнал Киеву и западным союзникам, подтвердив территориальные притязания на часть украинской земли.
Напомним, 22 мая Анджей Дуда должен выступить перед Верховной Радой с неким посланием. Он станет первым главой государства, кто сделает это после начала спецоперации. Стоит отметить, что польский лидер уже приезжал в Киев 13 апреля вместе с главами прибалтийских стран. Ранее, в марте Украину посещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.