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    Зеленский заявил об отсутствии у России желания заканчивать спецоперацию на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский заявил об отсутствии у России желания заканчивать спецоперацию на Украине

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    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается завершать специальную военную операцию.

    В ходе выступления в Британском институте международных отношений он отметил, что Киев не видит желания российской стороны заканчивать спецоперацию ВС РФ на территории Украины.

    «Мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», — объявил Зеленский.

    Ранее украинский лидер говорил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом станет невозможным, если засевшие на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики погибнут.

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