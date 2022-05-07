Зеленский заявил об отсутствии у России желания заканчивать спецоперацию на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается завершать специальную военную операцию.
В ходе выступления в Британском институте международных отношений он отметил, что Киев не видит желания российской стороны заканчивать спецоперацию ВС РФ на территории Украины.
«Мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», — объявил Зеленский.
Ранее украинский лидер говорил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом станет невозможным, если засевшие на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики погибнут.
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