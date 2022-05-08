Зеленский заявил об отсутствии единства в Евросоюзе

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что в странах Евросоюза нет единства в отношении ограничительных мер против России. Свое заявление глава государства сделал на фоне шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который скоро должен вступить в силу.
Главными союзниками Украины в нынешней ситуации являются США и Великобритания. Именно они, по словам Зеленского, поддерживают Киев по всем направлениям и оказывают всестороннюю поддержку.
«Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
В минувшую пятницу страны ЕС объявили о введении шестого пакета антироссийских санкций. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уверял, что все участники пришли к общему мнению относительно вводимых рестрикций.