Зеленский заявил об обсуждении с Байденом «конкретной оборонной помощи» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного телефонного разговора с главой США Джо Байденом.

Темами переговоров на этот раз стало усиление санкций против Российской Федерации. Также лидеры двух стран осуждали создание антивоенной коалиции и возможность «конкретной оборонной помощи» Украине. Комментируя прошедший телефонный разговор, Зеленский поблагодарил Вашингтон за «мощную поддержку» страны.

Ранее Владимир Зеленский обратился к российской стороне с предложением обсудить нейтральный статус Украины. Такой шаг может быть просто хитрым трюком Зеленского, убежден политолог Яков Кедми.

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