Зеленский заявил о планах Лондона взяться за восстановление Киева

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Великобритания готова возглавить работы по восстановлению
Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства встретился с британским премьером Борисом Джонсоном
в столице Украины. В ходе переговоров Джонсон сообщил, что Лондон готовит для
отправки в Киев 120 единиц техники в рамках военной помощи.
«Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах
на мои вопросы. И уже определились с ним, какую помощь
Великобритания окажет восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над
восстановлением Киева и Киевской области», — отметил в свою очередь украинский
лидер.
Российская сторона проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны страны неоднократно подчеркивало, что удары не ведутся по гражданским объектам и мирному населению. Целями становятся только военные объекты, которые представляют опасность для жителей ЛДНР.