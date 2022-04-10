Зеленский заявил о планах Лондона взяться за восстановление Киева

«Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах

на мои вопросы. И уже определились с ним, какую помощь

Великобритания окажет восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над

восстановлением Киева и Киевской области», — отметил в свою очередь украинский

лидер.