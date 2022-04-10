    В тренде

    Зеленский заявил о планах Лондона взяться за восстановление Киева

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Великобритания готова возглавить работы по восстановлению
    Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава государства встретился с британским премьером Борисом Джонсоном
    в столице Украины. В ходе переговоров Джонсон сообщил, что Лондон готовит для
    отправки в Киев 120 единиц техники в рамках военной помощи.

    «Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах
    на мои вопросы. И уже определились с ним, какую помощь
    Великобритания окажет восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над
    восстановлением Киева и Киевской области», — отметил в свою очередь украинский
    лидер.

    Российская сторона проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны страны неоднократно подчеркивало, что удары не ведутся по гражданским объектам и мирному населению. Целями становятся только военные объекты, которые представляют опасность для жителей ЛДНР. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »