Зеленский заявил о неудовлетворенности итогами переговоров с Россией

Переговоры между Москвой и Киевом не привели к необходимым второй стороне результатам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Делегации двух стран 28 февраля встретились в Белоруссии, чтобы обсудить события на Украине. Москву представлял помощник президента Владимир Мединский. В офисе украинского лидера отметили, что главным вопросом переговоров является «немедленное прекращение огня и вывод войск с территории страны».

«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — цитирует Зеленского телеканал «360».

Встреча прошла в закрытом формате, ее подробности пока неизвестны. Российская сторона продолжает настаивать на демилитаризации Украины, нейтральном статусе страны и признании Крыма.

загрузка...