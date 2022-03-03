Зеленский заявил о намерении обсудить с Путиным обстановку в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

Украинский лидер отметил, что хорошо разбирается во всех вопросах, связанных с его страной: проблематикой русского языка, Донбассом, в том числе с его статусом. Он подчеркнул, что знает, как найти точки соприкосновения, чтобы прекратить военные действия.

«Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — добавил Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о старте военной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а действует исключительно с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Ранее издание monavista.ru сообщило, что певца Николая Баскова внесли в список нежелательных лиц в Латвии после поста об Украине. Артист полностью поддержал российскую спецоперацию.

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