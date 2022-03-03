Зеленский заявил о намерении обсудить с Путиным обстановку в Донбассе

Зеленский заявил о намерении обсудить с Путиным обстановку в Донбассе Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

Украинский лидер отметил, что хорошо разбирается во всех вопросах, связанных с его страной: проблематикой русского языка, Донбассом, в том числе с его статусом. Он подчеркнул, что знает, как найти точки соприкосновения, чтобы прекратить военные действия.

«Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — добавил Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о старте военной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а действует исключительно с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Ранее издание monavista.ru сообщило, что певца Николая Баскова внесли в список нежелательных лиц в Латвии после поста об Украине. Артист полностью поддержал российскую спецоперацию.

 
загрузка...
 
Донбасс Зеленский переговоры Путин
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru