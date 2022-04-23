Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский дал пресс-конференцию на станции метро в
Киеве. По словам украинского лидера, он хочет встретиться с российским
коллегой, чтобы остановить конфликт на Украине. Также он пригрозил выйти из
любых переговоров с Москвой.
«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если
будет оглашен референдум на любых территориях Украины, Украина выйдет из любых
переговоров», – подчеркнул украинский президент.
Ранее Зеленский и премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон провели телефонные переговоры и обсудили новый этап военной
помощи Киеву.
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