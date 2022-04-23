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    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
    готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

    Зеленский дал пресс-конференцию на станции метро в
    Киеве. По словам украинского лидера, он хочет встретиться с российским
    коллегой, чтобы остановить конфликт на Украине. Также он пригрозил выйти из
    любых переговоров с Москвой.

    «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если
    будет оглашен референдум на любых территориях Украины, Украина выйдет из любых
    переговоров», – подчеркнул украинский президент.

    Ранее Зеленский и премьер-министр Великобритании
    Борис Джонсон провели телефонные переговоры и обсудили новый этап военной
    помощи Киеву.

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