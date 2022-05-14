Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

«Все эти восемь лет мы хотели говорить с РФ. Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума», — заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.