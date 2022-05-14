Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
«Все эти восемь лет мы хотели говорить с РФ. Сейчас общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума», — заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1.
Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля провести встречу с Зеленским, ответил, что такая возможность зависит, от результатов на переговорах.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.