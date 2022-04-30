Зеленский выдвинул требование партнерам о незамедлительном предоставлении военных

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Киев должен получить от стран-партнеров военных в самых кратчайшие сроки. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.
Украинский лидер добавил, что стране на данный момент нужны самые крепкие гарантии безопасности. И в данный момент Киев точно знает, «что ему нужно».
«Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас наши гарантии безопасности должны быть в формуле “люди — часы”», — заявил Зеленский.
Такие системы, по мнению президента, должны функционировать в разных частях Европы и напоминать службу 911. Украина, как задумывает Зеленский, должна попросить о помощи, и решение о ее предоставлении партнеры обязаны предоставить в течение суток.
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