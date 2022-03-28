Зеленский все-таки сбежал: к чему готовят Киев?

Мнение экспертов
На чтение 1 мин. Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

После прошедших в начале марта переговоров МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованных в Турции, глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу совершил два визита для продолжения общения со сторонами переговорного процесса.

И, если в России глава турецкого МИДа ожидаемо посетил Москву, то на Украине местом встречи с руководством страны стал Львов, а не Киев. Об этом свидетельствуют официальные пресс-релизы самого МИД Турции, с которыми мы ознакомились на сайте турецкого министерства.

Напомним, официальные киевские власти никак не комментируют местонахождение президента Украины, а сам Зеленский неоднократно утверждал, что находится в Киеве. На всех видео с хромакеем, которые публиковались в последнее время, он якобы находится в центре Киева, и это подается украинцам как то, что президент Украины не покидает столицу.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »