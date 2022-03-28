Зеленский все-таки сбежал: к чему готовят Киев?

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После прошедших в начале марта переговоров МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованных в Турции, глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу совершил два визита для продолжения общения со сторонами переговорного процесса.

И, если в России глава турецкого МИДа ожидаемо посетил Москву, то на Украине местом встречи с руководством страны стал Львов, а не Киев. Об этом свидетельствуют официальные пресс-релизы самого МИД Турции, с которыми мы ознакомились на сайте турецкого министерства.

Напомним, официальные киевские власти никак не комментируют местонахождение президента Украины, а сам Зеленский неоднократно утверждал, что находится в Киеве. На всех видео с хромакеем, которые публиковались в последнее время, он якобы находится в центре Киева, и это подается украинцам как то, что президент Украины не покидает столицу.



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