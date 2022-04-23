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    Зеленский впервые остался доволен поставками оружия от партнеров

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский впервые остался доволен поставками оружия от партнеров

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Партнеры Украины начали обеспечивать страну тем вооружением,
    о котором Киев просил. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе
    своего видеообращения.

    Глава государства не уточнил, какое именно вооружение страны
    поставили на Украину. При этом он поблагодарил партнеров, «которые наконец
    услышали» Киев.

    «Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали
    нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — отметил
    Зеленский.

    О новых поставках вооружения Киеву ранее объявили США,
    Испания, Канада. Оттава, в частности, отправила на Украину тяжелую артиллерию и
    гаубицы, передает телеканал «360».

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