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    Зеленский уверен, что Россия «не передавала» Украине проект мирного договора

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский уверен, что Россия «не передавала» Украине проект мирного договора

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    Ukrainian President’s Office Keystone Press Agency globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на
    заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва
    еще 15 апреля передала Киеву проект мирного договора.

    По его словам, руководство страны не видело никаких
    проектов.

    «Ничего не слышал, ничего не видел, уверен, что нам ничего
    не передали», — сказал он в рамках выступления перед прессой.

    При этом глава переговорной группы и советник главы офиса
    президента Украины Михаил Подоляк ранее подтвердил, что Киев все же получил
    документ. Власти государства внимательным образом изучат его в ближайшее время,
    заверил он.

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