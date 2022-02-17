Зеленский указал на повышение ставок в диалоге по вопросу вступления Украины в НАТО

Зеленский указал на повышение ставок в диалоге по вопросу вступления Украины в НАТО Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы по Донбассу на фоне международного диалога о гарантиях безопасности. Об этом он рассказал во время интервью.

Речь идет об обращении депутатов нижней палаты российского парламента к руководству страны. В документе говорится о необходимости признания Москвой независимости ЛНР и ДНР.

«Я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы», — отметил Зеленский.

Министерство иностранных дел РФ ранее опубликовало ответ на письмо США в рамках диалога по гарантиям безопасности. Отмечалось, что американская сторона проигнорировала пакетный характер российских предложений и выбрала удобные для темы, «перекрутив» их в свою пользу.

 
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