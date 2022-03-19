Зеленский сообщил об упрощении таможенных процедур для ввоза некоторых товаров на Украину

Volodymyr Zelensky/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Таможенные процедуры для ввоза некоторых товаров на Украину
будут упрощены. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Данная инициатива, по его словам, касается грузов для
«обороны и людей». Глава государства в своем видеообращении отметил, будут
отменены все таможенные платежи.

«В течение дня проработали решение для полной перезагрузки
таможни. Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину
настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский
заявил, что пришло время начать восстановление территориальной целостности
Украины. Он также указал на необходимость встречи Москвы и Киева.

 
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