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    Зеленский сообщил о визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Зеленский сообщил о визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля

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    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен 24 апреля прибудет
    с визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Вместе с Блинкеном украинскую столицу посетит и глава
    Минобороны США Ллойд Остин, рассказал Зеленский во время пресс-конференции,
    которую он проводит на станции киевского метро.

    Ранее сообщалось, что украинский лидер провел переговоры с
    британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Заместитель главы Офиса
    президента Украины Андрей Сибига сообщил, что они обсудили новую военную помощь
    Киеву, санкции против России и обновленную систему безопасности страны.

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