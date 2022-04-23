Зеленский сообщил о визите Блинкена и Остина в Киев 24 апреля

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен 24 апреля прибудет
с визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Вместе с Блинкеном украинскую столицу посетит и глава
Минобороны США Ллойд Остин, рассказал Зеленский во время пресс-конференции,
которую он проводит на станции киевского метро.
Ранее сообщалось, что украинский лидер провел переговоры с
британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Заместитель главы Офиса
президента Украины Андрей Сибига сообщил, что они обсудили новую военную помощь
Киеву, санкции против России и обновленную систему безопасности страны.
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